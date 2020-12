Empresa com família Odebrecht entre os sócios vence pregão com valor questionado

O deputado federal Elias Vaz (PSB-GO) quer saber mais sobre um pregão do governo federal vencido por uma empresa com ligações com a Odebrecht. E com valores considerados acima de mercado pelo parlamentar. O pregão em questão foi vencido pela Daten Tecnologia Ltda, e publicado nesta quinta-feira, 3, no Diário Oficial da União. Ela deverá prover 500 computadores pelo valor de R$3,7 milhões, ou seja, R$7.418 por equipamento.

A Daten tem entre seus a sócios a IFQ Participações Ltda. Uma pesquisa rápida mostra que a IFQ é controlada pela família Odebrecht, tendo entre seus sócios Emílio Odebrecht Peltier de Queiroz, neto do fundador da construtora, e Ilka Odebrecht Peltier Queiroz, diretora da Kiepper Patrimonial S/A, empresa que hoje é a controladora do grupo Odebrecht.

“É um valor alto e é de estranhar o desconto oferecido pela empresa vencedora, que foi de apenas 1%”, disse o parlamentar. Pelo Portal da Transparência é possível ver que a Daten tem uma longa lista de negócios com o governo federal. São 127 contratos exibidos na página, de 2011 para cá. A Secretaria-Geral da Presidência o foi procurada pelo BRP para falar sobre o pregão, mas ainda não respondeu.