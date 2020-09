Empresário do PSL como vice de Joice

A pré-candidata à Prefeitura de São Paulo pelo PSL, deputada federal Joice Hasselmann, escolheu um empresário joalheiro do partido para ser seu vice na chapa. Ivan Leão Sayeg é herdeiro da Casa Leão Joalheria. O nome então preferido, de Marcos Cintra, ex-secretário da Receita do presidente Jair Bolsonaro, vai coordenar o programa de governo e disputar uma vaga de vereador na capital.

O Estadão lembra que a família Leão Sayeg chegou ao Brasil em 1912 vinda de Alepo, na Síria. O patriarca, Leão Sayeg, construiu a joalheria que hoje é comandada por Lydia Sayeg, irmã de Ivan. Ela ficou conhecida do público no programa de TV Mulheres Ricas. Lydia e o irmão são amigos do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro. A militância deles em defesa da Lava Jato também pesou na decisão de Joice na escolha de seu vice.