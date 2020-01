Empresários mais confiantes

Equipe BR Político

Levantamento recente do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas (Ibre-FGV) mostra que a confiança dos empresários melhorou na passagem de 2019 para 2020, informa o Broadcast Político. Em dezembro de 2019, o Índice de Confiança Empresarial (ICE) atingiu a marca de 97,1 pontos. É o maior nível desde janeiro do ano passado e só não pode ser comemorado com mais ênfase porque ainda está abaixo dos 100 pontos que separam as faixas positivas das faixas negativas.

O ICE é uma consolidação de índices de confiança dos setores industrial, de serviços, comércio e construção. Nesses quatro itens houve melhora da percepção corrente dos empresários, que está no maior nível desde abril de 2014 (antes da grande recessão, portanto). Também as expectativas – que atingiram a marca de 100,1 pontos em dezembro – são favoráveis.