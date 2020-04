‘Empréstimo compulsório’ pode ser ‘surpresa’ da semana na Câmara

O projeto que trata da possibilidade de empréstimo compulsório pode ser a surpresa desta semana na Câmara. A proposta, de autoria do líder do PL na Câmara, Wellington Roberto (PB), está na lista de projetos do Centrão que podem entrar na pauta da Casa Legislativa. O texto propõe que empresas com patrimônio acima de R$ 1 bilhão sejam “obrigada”a emprestar recursos para o combate ao coronavírus. Os líderes admitem que a proposta é polêmica, mas que é possível um consenso para que a votação aconteça em breve.