Enem Digital tem abstenção de 68% dos participantes

Na primeira aplicação da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no domingo, 31, 68% dos participantes não compareceram à prova. Dos 93 mil inscritos, mais de 58 mil faltaram, de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

O alto índice de abstenção ocorre na esteira do que houve com a versão impressa do Enem 2020, na qual 55% dos candidatos não compareceram – mais de 3 milhões de pessoas. Por problemas no servidor, estudantes começaram a prova com atraso ou não conseguiram realizar o exame. A solicitação para reaplicação pode ser feita entre os dias 8 e 12 de fevereiro.

O presidente do Inep, Alexandre Lopes, afirmou que uma nova jornada tem início com a digitalização das provas feitas pelo instituto. “O Enem foi a primeira (prova digital) e a partir de agora vamos levar essa experiência para outras avaliações e exames, porque entendemos que esse é o futuro”. O Enem Digital 2020 é o piloto do projeto do Ministério da Educação (MEC) que prevê a digitalização total do exame até 2026, com a extinção da prova impressa.