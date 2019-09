Enfim, PT e Bolsonaro concordam com algo

Equipe BR Político

Desnecessário dizer que PT e Jair Bolsonaro operam em lados opostos, mas com relação à crise ambiental, o partido concorda com o presidente da República, conforme resolução divulgada na terça, 27, em que classifica o atual governo como “o mais entreguista da história”. No parágrafo sobre a Amazônia, o PT afirma que “com a responsabilidade e a credibilidade de quem mais fez na questão ambiental, defendemos a inegociável soberania do Brasil sobre a Amazônia”.

A soberania nacional foi evocada pelo Palácio do Planalto após o presidente francês Emmanuel Macron chamar a Amazônia de “nossa” e propor um estatuto internacional para gerir políticas de preservação do bioma. O Estado francês tem um território ultramarino na América do Sul, a Guiana Francesa.

