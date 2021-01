Enquanto isso, o presidente pesca

Mesmo com o País perto da marca das 200 mil mortes pelo coronavírus e sem data para iniciar sua vacinação, Jair Bolsonaro segue no seu descanso no litoral de São Paulo. Hoje, segundo o Secretário de Aquicultura e Pesca, Jorge Seif, publicou nas suas redes sociais, o dia incluiu pescaria.

“Pescar com nosso presidente, além de muito bacana, demonstra toda sua simplicidade e apreço com a pesca e pessoas que dela vivem. Afinal de contas, ele poderia viajar pelo mundo, conhecer monumentos, ou simplesmente descansar em algum hotel cinco estrelas!”, escreveu Seif, postando também imagens da atividade.

“Mas não… ficamos em alojamentos do exército, acordamos todos dias antes do sol nascer para beber café com leite e comer pão com manteiga e partir atrás dos peixinhos pro jantar”, acrescentou Seif.