Enterros aumentam 45% em maior cemitério da América Latina

O número de enterros diários no Cemitério Vila Formosa, o maior da América Latina, em São Paulo, saltou de 40 para 58 nas últimas semanas, o que significa uma elevação de cerca de 45%, informa o Estadão. Metade deles foi de vítimas de covid-19. Na quarta-feira, 1, foram 57 enterros no Vila Formosa. Na quinta, 52. Os números dos últimos dias superam a média de 40 antes dos tempos de pandemia. “Trabalho aqui há mais de 20 anos. Não me lembro de uma situação como essa”, diz um dos coveiros mais experientes à reportagem. Além das covas, a Prefeitura contratou 220 coveiros por seis meses para compensar o afastamento de 60% do efetivo (de 257), formado por idosos (grupo de risco), além de possível alta no total de óbitos.