Entidade internacional alerta: Países pobres vão vacinar 1 em cada 10 cidadãos

A coalizão People’s Vaccine Alliance (Aliança da Vacina do Povo) informou nesta quarta, 9, que os países ricos têm adquirido mais vacinas contra a covid-19 do que necessitam, informa o site da BBC Brasil. O grupo reúne organizações como Oxfam, Anistia Internacional e Global Justice Now.

O coletivo estima que quase 70 países de baixa renda só conseguirão vacinar 1 em cada 10 de seus cidadãos, diz.

Estimativas da coalizão indicam que países de alta renda compraram doses o suficiente para vacinar suas populações inteiras três vezes, se todas as vacinas forem de fato aprovada para uso, afirma o site.

O Canadá, por exemplo, encomendou número de doses o bastante para imunizar seus cidadãos cinco vezes.

Outro exemplo vem da vacina da Pfizer: segundo a Global Justice Now, mais de 80% das doses foram compradas em antecedência por governos que reúnem apenas 14% da população global, prossegue.

“Na outra ponta estão 67 países que, na ausência de uma ação internacional, só ficarão com doses suficientes para 10% de sua população. Todos são países de baixa renda da Ásia e da África – nenhum país latino-americano está na lista.

Por esse motivo, a aliança pede que as corporações farmacêuticas dedicadas a vacinas compartilhem sua tecnologia e propriedade intelectual, de modo a que bilhões de doses adicionais possam ser fabricadas e disponibilizadas globalmente.