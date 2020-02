Entidade rebate Guedes: Parasitas são os ‘operadores de mercado’

Equipe BR Político

O presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate), Rudinei Marques, disse ao Broadcast Político que os reais parasitas do Estado são os “operadores de mercado que ganham dinheiro em vez de se preocupar com a população”. Nesta sexta, 7, o ministro Paulo Guedes afirmou que o funcionalismo público é “parasita” no contexto em que defende uma reforma administrativa que atinja o setor.

Marques diz não discordar da necessidade de uma reforma, mas que é preciso “dialogar”. “Infelizmente, o ministro aposta no conflito enquanto o País precisa de unidade para enfrentar a crise pela qual está passando”.

Ele acrescenta que há no País “12 milhões de servidores públicos que servimos à população nas áreas que mais carecem. Não admitidos que alguém que ocupa temporariamente o cargo agrida um conjunto de trabalhadores”, disse o dirigente da entidade que reúne 200 mil servidores.