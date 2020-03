Entidades dizem que ‘campanha’ de Bolsonaro é ‘grave ameaça à saúde’

Uma carta assinada por entidades como a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Academia Brasileira de Ciências, dentre outras, mostra preocupação com a “campanha” de Jair Bolsonaro de acabar com a quarentena contra o coronavírus. “A campanha de desinformação desenvolvida pelo presidente da República, conclamando a população a ir para a rua, é uma grave ameaça à saúde de todos os brasileiros. A hora é de enfrentamento desta pandemia com lucidez, responsabilidade e solidariedade”, afirmam.