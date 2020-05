Entidades do meio ambiente pedem #ForaSalles

“Para o ministro do Meio Ambiente, mais de 20 mil mortos são uma oportunidade”, diz o texto da publicidade assinado pelo Greenpeace, WWF, SOS Mata Atlântica, Isa, Climainfo e Observatório do Clima. Ontem, pelo Twitter, a rede de entidades de defesa do setor Observatório do Clima apelou para que o Ministério Público, Supremo Tribunal Federal e Congressos tomassem medidas “imediatas” para o afastamento do ministro do governo.