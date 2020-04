Entidades médicas lançam moção de apoio a Mandetta

Várias entidades médicas lançaram nesta quarta, 8, uma moção em vídeo de apoio ao ministro Luiz Henrique Mandetta neste atual contexto em que o titular da Saúde sofre pressão sobre duas questões não recomendadas pelas autoridades sanitárias, a flexibilização do isolamento social e o uso da cloroquina. Os profissionais de medicina ressaltam a credibilidade e confiança do Ministério da Saúde entre a população, a necessidade de confinamento voluntária, a “isenção” do ministro no combate à covid-19 e a conduta “profissional e ética” de Mandetta no combate ao novo coronavírus. O Brasil registra 667 mortes e 13.717 casos confirmados da doença em todas as unidades federativas, de acordo com dados da pasta divulgados ontem.

Assinam o vídeo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, a Associação Médica do Paraná, a Sociedade Brasileira de Patologia, a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, o Instituto Brasil de Medicina, a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, o Colégio Brasileiro de Cirurgiões, a Associação Médica Homeopática Brasileira, o Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás, a Academia Brasileira de Neurologia e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.