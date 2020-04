Entidades pedem expulsão de invasores de terras indígenas e fim de subnotificações

Vinte entidades de defesa ambiental e indígena, reunidas na Mobilização Nacional Indígena, divulgaram nota em que fazem uma série de reivindicações a favor da vida nos territórios indígenas nesta pandemia do novo coronavírus. No campo das acusações, denunciam “a omissão e negligência criminosa dos gestores do Estado, que não demarcam e regularizam os territórios indígenas e que permitem as invasões dessas terras”; o governo brasileiro por não adotar medidas sanitárias de forma planejada para enfrentar a grave ameaça da covid-19 dentro das comunidades; a não notificação de casos de doentes e óbitos de indígenas, sendo considerado apenas o Boletim Epidemiológico da Sesai, que exclui 40% da população indígena, que se encontra fora de seus territórios; e a invasão de garimpeiros, grileiros, madeireiros, fazendeiros nas TIs.

Veja a baixo as 16 demandas da Mobilização Nacional Indígena