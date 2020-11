Entrega de ‘cesta básica’ acirra ânimos entre Boulos e Covas

A campanha do candidato à Prefeitura de São Paulo, Guilherme Boulos (PSOL), afirmou nesta tarde de quinta, 26, que tomará “medidas cabíveis” contra uma denúncia sobre distribuição de cestas básicas na periferia da Capital em “atividades de campanha de Bruno Covas”. Segundo Boulos, centenas de pessoas entraram em contato com ele para falar do caso.

A decisão se baseia em um vídeo que circula desde esta tarde nas redes sociais com imagens de pessoas enfileiradas em calçada, entre elas uma senhora saindo de um local com uma caixa na mão, ao lado de um carro de som citando o nome de Bruno Covas em jingle.

Questionada, a campanha do prefeito afirmou que se trata de uma situação “inadmissível”: “A campanha de Bruno Covas não distribui cestas básicas. É inadmissível que, há três dias das eleições, este tipo de conduta esteja sendo compartilhada. Apesar dos ataques e das Fake News, vamos manter a nossa postura de mostrar aos eleitores o que fizemos nos últimos anos à frente da prefeitura da capital e o que vamos realizar nos próximos 4 anos“.