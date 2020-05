Equipe do Estadão é agredida por manifestantes bolsonaristas

Uma equipe de profissionais do Estadão foi agredida com chutes, socos e empurrões por apoiadores de Jair Bolsonaro quando fazia a cobertura jornalística de mais uma manifestação organizada por bolsonaristas contra o Supremo Tribunal Federal e contra o Congresso. O fotógrafo Dida Sampaio foi empurrado quando registrava imagens do presidente, em frente à rampa do Palácio do Planalto.

Dida estava em cima de uma escada e levou dois empurrões pelos apoiadores de Bolsonaro, recebendo chués e murros depois. O motorista do jornal Marcos Pereira, levou uma rasteira. Os manifestantes ainda gritaram “Fora Estadão”.