Equipe médica avaliará Bolsonaro antes da ONU

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro tem dito que não poupará esforços para ir à Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova York, no final do mês. Só que antes de embarcar o presidente deverá passar por uma avaliação de seus médicos, segundo o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros. “Está dentro do espectro temporal do planejamento, que inclui as análises referentes à viagem para Nova York, que estamos mantendo o planejamento, com bastante esperança que se realize efetivamente”, disse.

Além com a preocupação com sua saúde, o presidente também deverá se preocupar com seu discurso. Como aponta a colunista do Estadão e editora do BRPolítico Vera Magalhães, caso Bolsonaro decida manter o discurso ideológico, a imagem brasileira no exterior tende a piorar cada vez mais.