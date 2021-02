Ernesto animado com ‘parceria profunda’ com os EUA

Após conversa por telefone com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, o chanceler brasileiro Ernesto Araújo demonstrou otimismo nesta quinta, 11, com a aproximação com o país aliado sob nova direção. Segundo o ministro, houve convergência entre as duas partes em assuntos como comércio, clima e direitos humanos.

“Encontramos convergência de visões sobre a centralidade da democracia e grande empenho em trabalhar juntos nas questões do comércio, do clima e promoção dos direitos humanos. EUA seguem sendo parceiro-chave na transformação do Brasil em torno da liberdade econômica e política”, escreveu Ernesto no Twitter.

Um dos temas mais sensíveis da agenda entre os dois países é a ambiental. Na semana passada, o governo Biden recebeu um relatório de ativistas e integrantes de ONGs internacionais, além de acadêmicos, com críticas ao governo Bolsonaro, inclusive na parte ambiental. A pauta do democrata contrasta com a visão defendida por Bolsonaro sobre meio ambiente. Mas o governo americano, segundo analistas e assessores da Casa Branca, buscará a cooperação no âmbito internacional, mesmo que haja divergências com Bolsonaro, informa a correspondente Beatriz Bulla, do Estadão.