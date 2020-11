Ernesto Araújo cancela participação em visita de embaixadores à Amazônia

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cancelou a presença em uma viagem do vice-presidente Hamilton Mourão e integrantes do governo com embaixadores de estrangeiros à Amazônima nesta quarta-feira, 4. Mourão confirmou que o chanceler não estará na viagem nesta terça em entrevista coletiva no Palácio do Itamaraty. Araújo ficará em Brasília para auxiliar o presidente Jair Bolsonaro nos dias seguintes à eleição dos Estados Unidos, que termina na noite desta terça.

Pela manhã, o vice ainda contava com a presença do chanceler, que se reuniu hoje com Bolsonaro para um panorama do pleito americano, na viagem. A situação pode colocar o presidente, que já declarou apoio a Trump e teve conflitos com o seu oponente, Joe Biden, em uma sinuca de bico caso Biden acabe na frente, como apontam as pesquisas de intenção de voto.

A viagem de Mourão com os embaixadores ocorre entre 4 e 6 de novembro e tem o intuito de melhorar a imagem do Brasil na questão da preservação ambiental, centro das pressões externas sobre o País. O vice conta ainda com a presença do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno.