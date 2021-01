Ernesto Araújo inaugura ponte entre Alagoas e Sergipe

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cuja tarefa é cuidar dos interesses brasileiros ante nações estrangeiras, está no interior do Nordeste brasileiro inaugurando uma ponte. Mais precisamente, em Propriá (SE), divisa com o Alagoas, onde acompanhou Jair Bolsonaro na inauguração. “Diplomacia é transformar em realidade internacional a verdade profunda de uma nação. Para isso temos de aprender com o povo, com sua sabedoria e sofrimento, com seu trabalho, alegria e fé”, justificou o ministro.

Ernesto, um dos últimos olavistas no primeiro escalão do governo, viu seu nome sendo especulado como possível corte em uma reforma ministerial. E tem estado próximo de Jair Bolsonaro. Na última quarta-feira, 27, participou sorridente do “show” do presidente em uma churrascaria em Brasília, no qual Bolsonaro xingou a imprensa pela divulgação dos gastos de seu governo com itens como leite condensado e chicletes.