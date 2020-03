Ernesto cancela reuniões nos EUA e volta ao Brasil

Após a confirmação de que o secretário de Comunicação do governo, Fábio Wajngarten, está com coronavírus, o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, cancelou todas as suas reuniões nos EUA e está voltando ao Brasil. Araújo teve contato com Wajngarten durante a viagem de Jair Bolsonaro pelos EUA. O Itamaraty informou que o chanceler irá “respeitar os protocolos vigentes” para averiguar se tem a doença ao chegar no Brasil.

Ao tomar conhecimento de que um integrante da comitiva presidencial aos EUA é portador do novo coronavírus Covid 19, o ministro Ernesto Araújo cancelou o restante da sua agenda em Washington e retorna a Brasília, onde observará todos os protocolos vigentes. — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) March 12, 2020