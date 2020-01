Ernesto: ‘Índia é parceiro-chave na nossa política externa’

Marcelo de Moraes

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, afirmou que o setor privado do Brasil e da Índia está “entusiasmado com as oportunidades de comércio e investimento” abertas pela visita oficial do presidente Jair Bolsonaro ao país. A missão termina hoje.

“Setor privado dos dos dois países entusiasmado com as oportunidades de comércio/investimento que o presidente Jair Bolsonaro e o primeiro-ministro Modi estão abrindo graças à convergência de visões, uma parceria “que vem do coração”, segundo líder empresarial indiano”, escreveu Ernesto nas suas redes sociais.

Índia é parceiro-chave na nossa política externa com resultados econômicos e promoção de valores, longe daqueles que pretendem sufocar o espírito das nações. “Juntos podemos mover montanhas”, disse o Ministro de Comércio da Índia. — Ernesto Araújo (@ernestofaraujo) January 27, 2020

O chanceler brasileiro acrescentou que a “Índia é parceiro-chave na nossa política externa com resultados econômicos e promoção de valores, longe daqueles que pretendem sufocar o espírito das nações. “Juntos podemos mover montanhas”, disse o Ministro de Comércio da Índia”, disse Ernesto.