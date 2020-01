Ernesto protesta por ação contra Guaidó

Marcelo de Moraes

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, usou suas redes sociais para protestar contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Araújo reclamou da tentativa do governo venezuelano de impedir a reeleição do presidente da Assembleia Nacional do país, Juan Guaidó, a quem o Brasil reconhece como chefe de Estado da Venezuela.

Segundo o chanceler, o Brasil não “reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia”.

“Em Caracas, hoje, Maduro tenta impedir, à força, votação legítima na Assembleia Nacional e reeleição de Juan Guaidó para a presidência da AN e do governo interino, crucial para a redemocratização do país. Brasil não reconhecerá qualquer resultado dessa violência e afronta à democracia”, escreveu o ministro brasileiro.