Ernesto sobre eleição argentina: ‘As forças do mal estão celebrando’

Equipe BR Político

O ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, não foi lá muito diplomático ao comentar a vitória de Alberto Fernández nas eleições da Argentina. Com seu já conhecido estilo, Araújo disse que “as forças do mal” estão comemorando o resultado do pleito no país vizinho. “As forças da democracia estão lamentando pela Argentina, pelo Mercosul e por toda a América do Sul. Mas o Brasil continuará inteiramente do lado da liberdade e da integração aberta”, escreveu em seu Twitter.

Além disso, Araújo sinalizou que as relações com Fernández não serão tão pacíficas. “A esquerda é totalmente ideológica no apoio aos regimes tirânicos da região. Mas, quando se relaciona com as democracias (das quais depende), a esquerda pede ‘pragmatismo’. Seremos pragmáticos na defesa dos princípios e interesses do Brasil”, completou.