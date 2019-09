Ernesto vê Fernández como ‘boneca russa’

Equipe BR Político

O chanceler brasileiro Ernesto Araújo não só mantém Lula na ponta da língua a cada resposta sobre sucessão presidencial na Argentina em entrevista ao Clarín, como acredita que o favorito, Alberto Fernández, mente quando tenta levantar a bandeira branca entre as duas principais economias da América do Sul e, ainda, que o acordo estabelecido entre Mercosul e União Europeia estaria ameaçado, em que pesem as declarações do adversário de Mauricio Macri de que a Argentina não romperá a corda, com a chegada da chapa formada também pela senadora e ex-presidente Cristina Kirchner. Em duas ocasiões da conversa, o ministro brasileiro põe em dúvida o que declara Fernández, classificando as falas de “declarações de conveniência”. Profundamente contrariado com a visita do argentino ao ex-presidente Lula, bem como com as declarações dele de que Jair Bolsonaro é racista e homofóbico, Ernesto afirma que Fernández “é uma boneca russa. Abre e está Fernández. Abre e está Cristina Kirchner. Abre e está Lula. Abre e está Chávez”.