Erros de Weintraub ganham fama internacional

Equipe BR Político

A fama do ministro da Educação, Abraham Weintraub, conquistada por seus repetidos erros de ortografia chegou está ganhando notoriedade internacional. Nesta quinta-feira, 9, a versão digital do jornal britânico The Guardian traz uma reportagem que diz que “a reputação ortográfica” do chefe do MEC está em “farrapos”.

“Ele é o ministro brasileiro responsável pela educação de dezenas de milhões de crianças em idade escolar e estudantes universitários”, lembra a publicação. “Acadêmicos e pais exigindo sua imediata expulsão do cargo”, aponta o texto.

Como você leu no BRP, a última gafe de Weintraub veio na quarta, 8, quando, pelo Twitter, ele escreveu “imprecionte’ ao invés de impressionante. O jornal destaca ainda outros erros crassos do ministro: confundir kafta com Kafka, e trocar “s” por “z” ao escrever paralisação.