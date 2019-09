Esclarecimentos do Brasil na ONU

Equipe BR Político

Parece alinhada a orientação de que o Brasil vai usar a Assembleia-Geral da ONU para tentar acalmar a comunidade internacional em relação às políticas ambientais adotadas pelo governo de Jair Bolsonaro. São controversas, sabemos, mas o presidente e os integrantes da comitiva brasileira vão tentar esclarecer para o mundo o que realmente está acontecendo no território brasileiro na questão ambiental – em especial na Amazônia – e exaltar as oportunidades de investimento no País, de acordo com o que o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, disse ao Estadão.

Salles está nos EUA desde a última quinta-feira, 18, onde tem se reunido com investidores e autoridades locais. Segundo o ministro, há desinformações sendo repetidas em relação ao Brasil.

“(Queremos) Desmistificar essa falsa ideia de que houve um desmonte do sistema ambiental, de que houve flexibilização da legislação ou da fiscalização, de que o Brasil não se importa com meio ambiente. Não é verdade. Temos que esclarecer tudo isso para que essas mentiras ou desinformações não continuem a ser repetidas”, afirmou.