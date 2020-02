Escola leva ‘Bozonaro’ à Sapucaí

Equipe BR Político

A Acadêmicos de Vigário Geral levou à primeira noite de desfiles da Série A das escolas de samba do carnaval carioca nesta sexta-feira um carro alegórico com um palhaço Bozo vestido com a faixa presidencial e terno e fazendo gesto de “arminha” com a mão, numa alusão ao presidente Jair Bolsonaro.

O enredo da escola era “O Conto do Vigário”, que ao mesmo tempo alude ao nome da escola e à expressão que designa enganação, trapaça. Vaias e aplausos dividiram as reações no sambódromo durante a passagem do carro alegórico, que fechou o desfile.

Em outra ala, batizada de “Bloco Sujo”, a escola fez mais crítica política ao apresentar integrantes vestidos de palhaços e carregando estandarte com as palavras “educação”, “cultura”, “saúde” e “democracia”.