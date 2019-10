Escola sem Partido avança em BH

Equipe BR Político

A Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovou na segunda, 14, em primeiro turno, o projeto de lei do programa Escola sem Partido, de autoria da bancada cristã, por 25 votos a favor e 8 contrários. Trata-se da primeira cidade do País a avançar no Legislativo local sobre o tema. Segundo o jornal Estado de Minas, a votação do segundo turno só deve ocorrer em 2020 para apreciação do prefeito Alexandre Kalil (PSD).

Kalil, ex-presidente do Clube Atlético Mineiro, segue a cartilha do liberal nos costumes segundo a ocasião. Já inaugurou espaço voltado à comunidade LGBT e, por outro lado, cancelou performance de coroação de uma santa dos travestis durante a virada cultural neste ano após ser pressionado pela Arquidiocese de Belo Horizonte.