Esfriando a frigideira de Guedes

A reação ponderada do ministro da Economia, Paulo Guedes, às críticas públicas sofridas por Jair Bolsonaro surpreenderam os bombeiros do Planalto. Já tendo visto antes o mesmo filme da fritura de ministros, esses auxiliares do presidente se sentiram aliviados por Guedes ter reagido, por enquanto, de forma muito tranquila.

Isso não significa que as divergências foram sanadas. Mas fica claro que existe uma tentativa para não deixar o problema se agravar. Bastaram as menções de risco de queda de Guedes foram suficientes para derrubar o mercado e ampliar a instabilidade.