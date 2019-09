Esnobada nos R$ 87 milhões do G-7

Equipe BR Político

O governo federal não deve aceitar a oferta de R$ 87 milhões dos países do G-7 para reflorestamento e combate a incêndios na Amazônia, afirma o blog de Gerson Camarotti. “Agradecemos, mas talvez esses recursos sejam mais relevantes para reflorestar a Europa. O Macron não consegue sequer evitar um previsível incêndio em uma igreja que é um patrimônio da humanidade e quer ensinar o quê para nosso país? Ele tem muito o que cuidar em casa e nas colônias francesas”, disse o ministro Onyx Lorenzoni ao jornalista. “O Brasil é uma nação democrática, livre e nunca teve práticas colonialistas e imperialistas como talvez seja o objetivo do francês Macron. Aliás, coincidentemente com altas taxas internas de rejeição”, alfinetou.