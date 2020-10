Espanha, França, Irlanda e Rússia retomam restrições contra covid

Alguns países da Europa se viram obrigados a adotar novas medidas restritivas contra a disseminação da covid-19 nos últimos dois dias. Nesta segunda, 300 policiais se dividiam em 60 postos de controle nos arredores de Madrid em razão do decretado lockdown na capital espanhola e em nove cidades-satélites na sexta. Com 850 infecções de covid-19 por 100 mil pessoas, Madrid tem a taxa de contágio mais alta da Europa. Agora, os residentes da capital só podem cruzar os limites da cidade por motivos de trabalho, escola, saúde ou compras. Bares e restaurantes devem fechar às 23h ao invés de 1 da manhã e encontros de mais de seis pessoas estão proibidos.

Na França, bares e restaurantes na região de Paris deverão adotar regras mais restritas a partir de terça, 6, após o governo ter identificado um aumento nas contaminações de pessoas entre 20 e 30 anos. Os nomes dos clientes nos restaurantes deverão ser registrados e o limite de pessoas por mesa é de 6 pessoas. A venda e o consumo de álcool a partir das 22h foram proibidos, assim como músicas em estabelecimentos depois das 22h. Apesar disso, cinemas, teatros e museus vão continuar abertos na capital francesa. Paris tem 260 casos a cada 100 mil habitantes, e 36% dos leitos dos serviços de UTI já estão ocupados por pacientes com covid-19. Até agora, mais de 32 mil pessoas morreram de coronavírus na França.

Na Irlanda, a Equipe Nacional de Emergência de Saúde Pública pediu um avanço para o nível mais alto de restrições na noite de domingo, apenas três dias depois de dizer ao governo que o atual status de nível 2 para a maior parte do país era apropriado. A Irlanda teve 1.810 mortes confirmadas por covid-19 e 38.032 casos. Partes do país, incluindo a capital Dublin, já estão sob importantes restrições.

Na Rússia, o número de contaminações diárias atingiu nesta segunda-feira, 5, o mais alto desde 12 de maio, com 10.888 novos casos – 3.537 na capital, Moscou. Autoridades de Moscou informaram que vão reabrir dois hospitais temporários contra a covid-19 e pediram para que pessoas com mais de 65 anos e com doenças crônicas fiquem em casa. O Kremlin disse que não tem planos para impor um lockdown nacional na Rússia para conter o aumento dos casos.

A Rússia é o quarto país com mais casos, com 1,2 milhão de contaminações, e registrou 21.375 mortes. As informações são do Estadão.