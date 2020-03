Espanha registra 832 mortes em 24 horas

Na Espanha, 832 perderam a vida em 24 horas por causa do coronavírus, batendo recordes locais de vítimas fatais em um só dia, informa o governo central. No total, são 5.694 mortes no país, com 72.248 infectados, 8.189 a mais que ontem. Na Itália, 969 pessoas também perderam a vida nas últimas 24 horas, elevando a taxa total de mortalidade para 9.134. No mundo, a covid-19 matou 28 mil pessoas e infectou 614 mil. Nos Estados Unidos, onde há o maior número de infectados, 100 mil, conta com 1.500 mortos.

Representantes políticos da Espanha têm reportado dificuldades de logística para transportar, por exemplo, máscaras vindas da China. “Foi uma odisseia. Elas ficaram retidas na fronteira da Bélgica por cinco dias e tivemos que mandar um caminhão buscá-las”, afirmou pelo Twitter o presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.