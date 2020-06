A Esplanada dos Ministérios, geralmente dominada pelos apoiadores do presidente durante os finais de semana, teve um protesto contra Jair Bolsonaro neste domingo. Centenas de cruzes foram colocadas para lembrar as vítimas do coronavírus no Brasil, número que já passa do 57 mil. Foram colocados cartazes em que se pedia para Bolsonaro “parar de negar” a gravidade da doença. A manifestação durou pouco. Antes das 10h as cruzes já haviam sido retiradas.