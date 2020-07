Esposa de Queiroz já está em casa, diz advogado

O advogado de Fabrício Queiroz Paulo Emílio Catta Preta afirmou que a esposa do ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), Márcia Aguiar, foragida da Justiça desde 18 de junho, está em sua casa, na zona Oeste do Rio de Janeiro, neste sábado, 11, confirmou o Estadão. Ela foi beneficiada com um habeas corpus concedido por uma decisão incomum na Justiça, já que estava foragida, do presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio de Noronha.

Na sexta, dia em que Queiroz saiu da penitenciária de Bangu para prisão domiciliar, a Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (Seap) informou que Márcia deveria comparecer à Coordenação de Patronato Magarinos Torres para que fosse instalada sua tornozeleira eletrônica. Segundo o advogado do casal, ela ainda não está com a tornozeleira e aguarda instruções da secretaria.

Márcia teve sua prisão decretada em 18 de junho por suspeitas de que ela, junto com seu marido, tenham atuado para obstruir as investigações sobre o suposto esquema de desvio de dinheiro do gabinete de Flávio na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), e reapareceu apenas depois de concedido o habeas corpus que permitiu que o casal fique em prisão domiciliar. Segundo a decisão de Noronha, a presença de Márcia é necessária para que ela cuide de Queiroz, cuja defesa alegou estado de saúde frágil.