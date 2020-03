Esquerda anuncia ‘união’ contra Bolsonaro

Gustavo Zucchi

Partidos de esquerda anunciaram que, com intuito de combater o governo de Jair Bolsonaro e o que eles classificam como “agenda neoliberal”, estarão “unidos” no Congresso Nacional. Em nota, siglas como PT, PCdoB, PDT, PSB, PSOL, PV e Rede, além da Unidade Popular, avisam que debaterão uma “pauta única” no Parlamento. Dentre as medidas decididas pelos dirigentes das legendas, está a construção de uma “política unificada de comunicação” nas redes sociais e a presença nos protestos marcados para os dias 8 (Dia Internacional da Mulher), 14 (2 anos do assassinato de Marielle e Anderson) e 18 de março (Em Defesa a Educação do Serviço Publico).

Confira a nota na íntegra:

NOTA CONJUNTA DOS PARTIDOS DE OPOSIÇÃO

PSB, PT, PDT, PSOL, PCdoB, REDE, PV, UP

UNIDADE EM DEFESA DA DEMOCRACIA, DOS DIREITOS E DO PAÍS

A situação política, econômica e social do país é cada dia mais grave. O presidente da República afronta sistematicamente a Constituição e a Democracia. Atua para desestabilizar as instituições, ao apoiar manifestações contra o Congresso e o STF e ao incitar ações políticas e ilegais nas polícias militares.

A economia continua estagnada. A política de austeridade voltada aos interesses do sistema financeiro drena recursos da sociedade. O real se desvaloriza, não há investimentos públicos nem privados, as projeções do PIB são minguantes.

A vida do povo piora com os cortes nos programas de proteção social. Milhões aguardam na fila do Bolsa Família e da Previdência. Não há resposta eficaz para o desemprego. O trabalho é cada vez mais informal e precário. A fome voltou a atormentar as famílias.

Diante deste acúmulo de crises, que compromete o desenvolvimento do país, sacrifica a vida do povo e ameaça a própria democracia, os partidos políticos que assinam esta nota decidem:

1) Resistir à agenda neoliberal, de destruição dos direitos do povo e do estado brasileiro;

2) Definir uma pauta de atuação conjunta no Congresso Nacional em defesa do país;

3) Apoiar, incentivar e participar dos atos e manifestações dos movimentos sociais, sindicais e populares convocados para os dias 8 (Dia Internacional da Mulher), 14 (2 anos do assassinato de Marielle e Anderson) e 18 de março (Em Defesa da Educação do Serviço Publico);

4) Fortalecer o fórum permanente dos partidos de oposição para avaliar a conjuntura e definir ações e manifestações conjuntas;

5) Construir atos nacionais unificados em defesa dos direitos do povo, da democracia e da soberania, com todas as forças democráticas;

6) Construir uma política unificada de comunicação, fortalecendo a presença nas redes sociais.

BRASÍLIA, 3 de março de 2020

Partido dos Trabalhadores

Partido Socialista Brasileiro

Partido Democrático Trabalhista

Partido Socialismo e Liberdade

Partido Comunista do Brasil

Rede Sustentabilidade

Partido Verde

Unidade Popular