Esquerda tenta diminuir vantagem de Bolsonaro entre os evangélicos

Gustavo Zucchi

O voto evangélico virou “sonho de consumo” dos políticos no Brasil. Ou em linguagem mais popular, a “última bolacha do pacote”. Os dados mostram que hoje os fiéis da religião representam quase um terço da população brasileira. E, caso o crescimento se mantenha, deverão ser maioria no início da década de 2030. Com isso, a corrida para tentar tirar o segmento de Jair Bolsonaro, político que conquistou a maior adesão do eleitorado religioso na última década e que tenta manter o segmento cativo, tende a ficar mais acirrada.

Só nas últimas semanas, dois partidos de esquerda fizeram movimentos para tentar dialogar com o segmento que devem se intensificar ao longo de 2020: PT e PCdoB. Os petistas foram os que mais sentiram na pele a vantagem de Bolsonaro com os religiosos. Segundo as pesquisas de intenção de voto feitas na última eleição, os eleitores que declaram acreditar nos princípios evangélicos deram 11 milhões de votos a mais para Bolsonaro. A diferença entre ele e Fernando Haddad foi de cerca de 10,4 milhões de votos.

Nem sempre foi assim. O PT já contou com apoio de lideranças evangélicas durante seus mandatos. Edir Macedo, da Igreja Universal, esteve ao lado de Lula e manteve-se junto dos governos petistas até às vésperas do impeachment de Dilma Rousseff. Marcelo Crivella, hoje prefeito do Rio, foi ministro da Pesca em governos petistas. Nomes que hoje circundam meios bolsonaristas, como Magno Malto, Marco Feliciano e Silas Malafaia, fizeram palanque para os petistas na década de 2000.

“O PT tenta conquistar parte do voto evangélico há pelo menos 30 anos. Nunca fez um grande investimento nisso. Mas quando assumiu o governo federal, na eleição de 2002, conseguiu conquistar. E esse apoio se manteve até às vésperas do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff”, contou ao BRP o sociólogo e professor da USP Ricardo Mariano, que estuda as relações entre os evangélicos e a política.

Agora livre, Lula quer intensificar essas conversas. Talvez sonhando com a volta do apoio de algumas lideranças. Ele sinalizou para partidários que uma das estratégias será organizar grupos por todo o País para atrair os votos de fiéis. Lula, inclusive, tem dado constantes declarações no sentido de se aproximar dos evangélicos. Provocou até, dizendo que “ninguém respeitou mais” os cristãos do que ele. “Eu acho que tem um espaço pra discutir religião nesse país muito grande. Eu quero entrar nessa. Eu tenho até um jeitão de ser pastor, tenho um jeitão, tô de cabelo branco… Eu posso ser pastor ou posso ser padre, é só a igreja acabar com o celibato que eu topo”, disse em entrevista para um canal do Youtube vinculado ao partido.

Mariano lembra que o PT teve um apoio “condicionado” a não aprovação de temas como aborto e casamento homossexual, mas que contribuíram para a governabilidade petista durante os 13 anos de governos da sigla. Do “fim” da parceria para cá, o partido perdeu prefeituras na eleição municipal de 2016 e em 2018 viu cerca de 70% dos evangélicos afirmarem que votariam em Jair Bolsonaro.

Em abril do ano passado, o PT realizou o 1º encontro nacional de evangélicos do partido. Na ocasião, a presidente da sigla, Gleisi Hoffmann, lembrou que o partido nasceu nas discussões das comunidades de base da Igreja Católica e disse que os militantes evangélicos do partido “têm o grande desafio tem conversar com a totalidade do povo evangélico mostrando a verdade”.

“Esse afastamento do eleitorado evangélico tem a ver com a Lava Jato, com a prisão de lideranças petistas, criminalização de algumas de suas principais lideranças, inclusive do Lula. E sobretudo a pecha de corrupção. O PT ficou muito associado nos últimos anos com a corrupção e isso tem um peso enorme para o eleitorado em geral e também para o evangélico, que ainda associa tudo isso com aqueles velhos temores de que o PT é comunista, persegue cristão”, explicou Mariano. “Para um partido de esquerda ser viável ele não pode sofrer esse boicote. Para eleger presidente, governador, prefeitos, ele não pode sofrer o boicote de um eleitorado que pode se transformar em uma maioria.”

Diálogo aberto. No Maranhão, o PCdoB abriu 2020 com a primeira reunião de seu comitê estadual evangélico, tocado pelo presidente da legenda no Estado, o deputado federal Márcio Jerry. Entra na lista de iniciativas capitaneadas principalmente pelo governador do Estado, Flávio Dino, de abrir o leque de conversas com diversas vertentes ideológicas, visando “melhorar o diálogo” para a eleição presidencial de 2022.

“Ajuda a estabelecer uma referência de debate público. Lugar de evangélico não é na extrema direita. Eu particularmente defendo que a identidade que há na fé cristã tem muito mais ligação com o pensamento progressista do que com o reacionário”, disse Jerry.

Apesar do parlamentar afirmar que não é uma iniciativa visando votos, ele contou que o partido faz um mapeamento para ver possíveis lideranças evangélicas dentro do partido que poderão ser candidatas já nestas eleições. Ele também disse ao BRP que quer expandir a iniciativa. Primeiro para o âmbito nacional do PCdoB, de forma semelhante ao que fez o PT. Segundo, quer levar a discussão para dentro do Congresso Nacional, contrapondo posições políticas com as crenças cristãs.

“Faz todo sentido que abra espaço para conversar com evangélicos não só nos períodos eleitorais. É importante para entender melhor o que está acontecendo no Brasil com esses grupos. Ouvir as teorias conspiratórias, persecutórias, as fake news contra o PT e seus dirigentes, contra os candidatos em campanha. É preciso que o PT e a esquerda saibam o que está acontecendo”, completa o professor Mariano.

Portas fechadas. Apesar da necessidade para garantir viabilidade dos partidos com o possível crescimento da população evangélica, o professor Ricardo Mariano não crê que hoje haja espaço para partidos como o PCdoB e o próprio PT conquistar eleitores além dos cristãos “progressistas”, que já costumam votar e dialogar com a esquerda. Para ele, a maior probabilidade é que o segmento continue com Bolsonaro, mesmo que a avaliação do governo não esteja tão satisfatória para o eleitorado. “Eles agora são governo. Eles chegaram a ter ministérios com o PT, mas agora eles tem o poder. Eles têm mais do que ministérios periféricos. Pastores são recebidos e ouvidos pelo Palácio do Planalto”, diz.

A Frente Parlamentar Evangélica confirma justamente que a porta evangélica está fechada para a esquerda. O deputado Sóstones Calvalcante (DEM), que é vice-presidente da frente, disse ao BRP que “não há diálogo” nem com PT, nem com PCdoB. “A comunidade evangélica deu um voto de confiança em Lula. Depois que sentou na cadeira de presidente, a partir do segundo mandato, ele deu uma guinada ideológica tão grande de afronta aos valores cristãos que a esquerda nunca mais vai enganar o povo evangélico”, disse. “Lula só serve para ser pastor do quinto dos infernos.”