Equipe BR Político

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o diplomata Nestor Forster aceitou a indicação para assumir a Embaixada do Brasil em Washington. “Está tudo certo para o Forster assumir”, garantiu o presidente.

Ligado ao escritor Olavo de Carvalho, o convite a Forster foi feito pelo chanceler Ernesto Araújo por telefone. A informação foi anunciada por Bolsonaro nesta segunda-feira, 28, ao deixar os Emirados Árabes rumo ao Catar.

O Itamaraty inclusive já expediu o pedido de agrément – consulta para obter a aprovação diplomática do outro país ao nome escolhido. Depois disso, o indicado passará por sabatina no Senado. Diferentemente do que aconteceu com o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a avaliação do governo é de que Forster não encontrará dificuldades para ter seu nome aprovado pelos senadores.