Estabilidade para servidores pode vir somente após 10 anos

Equipe BR Político

Desejo maior do presidente Rodrigo Maia para a pauta da Câmara no finalzinho do ano legislativo, a reforma administrativa pode implementar a estabilidade para servidores públicos somente após 10 anos de serviço. O Estadão deste sábado traz novidades sobre o texto que deve ser apresentado em breve pela equipe econômica do governo. Deve ser proposto um tempo de três anos para efetivação (hoje são dois anos) e mais sete para que o funcionário não possa ser demitido, excetuando por justa causa. A reforma administrativa é vista por desconfiança pelos deputados, justamente pelo receio de mexer com o funcionalismo público.