Estadão consegue na Justiça direito de acesso a exames de Bolsonaro

Equipe BR Político

O Estadão conseguiu obter na Justiça acesso aos laudos dos exames de coronavírus feitos por Jair Bolsonaro. A decisão foi dada pela juíza Ana Lúcia Petri Betto, da 14ª Vara Cívil Federal de São Paulo, e obriga a União a revelar em até 48h os resultados dos testes.

“No atual momento de pandemia que assola não só Brasil, mas o mundo inteiro, os fundamentos da República não podem ser negligenciados, em especial quanto aos deveres de informação e transparência. Repise-se que ‘todo poder emana do povo’ (art. 1º, parágrafo único, da CF/88), de modo que os mandantes do poder têm o direito de serem informados quanto ao real estado de saúde do representante eleito”, disse a juíza na decisão.

A comitiva presidencial que acompanhou Bolsonaro teve 23 contaminados por covid-19. O presidente da República, por sua vez, afirmou em suas redes sociais que os exames deram negativo, mas não mostrou o resultado, ao contrário de outros políticos que divulgaram os testes.