Estado de SP tem 8.895 casos e 608 óbitos por covid-19

O governo do Estado de São Paulo informou nesta tarde de terça, 14, que há 8.895 casos confirmados e 608 óbitos em razão do novo coronavírus. O porcentual estadual de óbitos é de 6,8%, contra 5,6% do Brasil. Das 1.878 pessoas internadas, metade se divide em internações de UTI e a outra metade em enfermaria. Segundo o portal Covid-19 Brasil, que reúne cientistas e estudantes da Universidade de São Paulo (USP) e da Universidade de Brasília (UnB), a rede pública de saúde do Estado paulista pode entrar em colapso na próxima segunda, 20. De acordo com o coletivo científico, o número de infectados no País é 15 vezes maior que o informado pelas autoridades brasileiras, com 313.288 casos de infecção, contra 20.727 informados pelo Ministério da Saúde em 11 de abril. Hoje, a pasta informa haver 23.430 contaminados. Na coletiva de hoje, o governador João Doria anunciou a chegada de 725 mil testes da Coreia do Sul de um total de 1,3 milhão solicitado ao custo de R$ 85 milhões.