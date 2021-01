Estado de SP volta à fase amarela

O Estado de São Paulo volta nesta segunda-feira, 4, à fase amarela do plano estadual de flexibilização da quarentena, em que é permitida a abertura do comércio e outra atividades não essenciais. Apenas a região de Presidente Prudente, onde há uma alta significativa de casos da doença, permanece na fase vermelha, considerada a mais restritiva.

O governador João Doria (PSDB) havia colocado todo o Estado temporariamente na fase vermelha para tentar conter o avanço da contaminação pelo coronavírus em meio às festas de fim de ano. A medida valeu nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1º, 2 e 3 de janeiro.

A fase amarela do Plano São Paulo permite o funcionamento de academias, restaurantes (com consumo no local), eventos culturais, salões de beleza e barbearias, com 40% da capacidade, por 10 horas diárias, somente até 22h. Já o comércio poderá funcionar por até 12 horas. Bares só podem funcionar até 20h e lojas de conveniência e restaurantes não poderão vender bebidas alcoólicas após 20h. Está proibido o público em pé.