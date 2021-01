Estado de SP volta hoje para fase vermelha contra a covid

Com 57% a mais de mortes por covid-19 no mês de dezembro em comparação ao mês anterior e aumento de 67% no número de casos da doença no mesmo período, o Estado de São Paulo volta para a fase vermelha da quarentena a partir desta sexta-feira, 1. A medida também vale para os dias 2 e 3 de janeiro – e tem como objetivo frear o avanço da covid-19. Apenas os serviços essenciais estão autorizados a abrir as portas no período.

Ontem, dia 31, o governo de São Paulo publicou no Diário Oficial a prorrogação da quarentena no Estado até o próximo dia 7 de fevereiro. Trata-se apenas da renovação daquilo que já havia sido determinado pelo governo no início da pandemia – e que vem sendo prorrogado pelo governador João Doria (PSDB) mesmo com todas as flexibilizações do Plano São Paulo.

Assim, não podem funcionar bares, shoppings, lojas, parques, academias, equipamentos culturais (cinemas, teatros e outros) e todos os serviços considerados não essenciais.

Réveillon

As prefeituras do litoral norte de São Paulo decidiram permanecer na fase amarela do Plano São Paulo, liberando o comércio e as praias na virada do Ano-Novo. No litoral sul, as prefeituras de Praia Grande e Peruíbe também liberaram as praias durante o Réveillon.