‘Estamos praticamente vencendo a pandemia’, diz Bolsonaro

Em evento na cidade de São Desidério, na Bahia, o presidente Jair Bolsonaro voltou a afirmar na manhã desta sexta-feira, 11, que a pandemia do novo coronavírus está praticamente vencida no Brasil. Ontem, o Ministério da Saúde contabilizou 40.557 novos casos e 983 óbitos. No total, o País soma 4.238.446 infectados e 129.522 vítimas fatais.

“Estamos praticamente vencendo a pandemia. O governo fez tudo para que os efeitos negativos da mesma fossem minimizados, quer seja com o auxílio emergencial, que atingiu 65 milhões de pessoas no Brasil, quer seja com estímulos a pequenas e micro empresas com créditos, quer seja investindo massivamente com meios e recursos para que governadores e prefeitos não faltassem junto à saúde, como atender aos possíveis infectados”, disse.

Segundo Bolsonaro, esses efeitos começaram a ser vistos pela “mídia lá de fora”, pois “na mídia aqui dentro é difícil aparecer boas notícias”. O presidente visitou hoje as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste, que ligará o futuro porto de Ilhéus (no litoral baiano) a Figueirópolis (TO).

“O Brasil foi um dos países que menos sofreu com a pandemia, dadas as medidas tomadas pelo governo federal”, completou.