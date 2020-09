‘Estamos vendo alguns focos de incêndio pelo Brasil’, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 18, que há “alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil. O comentário foi feito durante discurso em Sinop (MT), em evento promovido pelo setor do agronegócio. O Estado tem sofrido com as queimadas tanto na região do Pantanal, no sul do Estado, quanto na região Amazônica, na divisa norte. Do início do ano até a última quarta, o aumento das queimadas na área pantaneira foi de 208%, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Segundo Bolsonaro, ao chegar na cidade, o avião precisou arremeter porque a visibilidade para o pouco “não estava muito boa”, devido à fumaça presente no céu.

“Nós estamos vendo alguns focos de incêndio acontecendo pelo Brasil e isso acontece ao longo de anos e temos sofrido uma crítica muito grande porque obviamente quanto mais nos atacarem, melhor interessa para os nossos concorrentes para aquilo que nós temos de melhor que é o nosso agronegócio”, disse.

E seguiu com a estratégia de responsabilizar outros países pelas críticas feitas à política ambiental do governo federal. “Países outros que nos criticam não têm problemas de queimadas porque já queimaram tudo no seu país. Nós, aqui, temos a matriz mais limpa energética do mundo, nós, proporcionalmente, ocupamos a menor área para agricultura ou para a pecuária de qualquer outro país do mundo. Nós somos um exemplo para o mundo”, disse.