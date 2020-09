‘Estão criminalizando a advocacia no Brasil’, diz Wassef

O advogado Frederick Wassef rebateu as acusações da Lava Jato contra ele nesta sexta-feira, 25, e afirmou que a denúncia feita pela operação é “baseada em absolutamente nada.” O ex-advogado da família Bolsonaro é alvo da Operação E$quema S, deflagrada no início do mês para investigar suspeitas de irregularidades na relação entre escritórios de advocacia e o Sistema S do Rio. “Estão criminalizando a advocacia no Brasil”, disse Wassef em nota.

“A denúncia do Ministério Público Federal é inepta e não descreve qualquer conduta praticada por mim ou mesmo qualquer crime, tendo se limitado a narrar simplesmente pagamentos de honorários advocatícios por serviços devidamente prestados, inovando no Brasil, transformando o regular exercício da advocacia em crime, de forma irresponsável e sem medir as consequências de dano de imagem e reputação a minha pessoa”, completou.

As investigações apontaram contratos supostamente falsos firmados entre bancas de advogados e as seções fluminenses do Sesc, Senac e Fecomércio e mencionam desvios de cerca de R$ 4,6 milhões. Segundo a Lava Jato, Wassef e as advogadas Marcia Zampiron e Luiza Nagib Eluf entraram no esquema em 2016 por indicação de Marcelo Cazzo que, na época, era o responsável pelas contratações de serviços jurídicos pela Fecomércio/RJ. O escritório Eluf e Santos teria sido usado como intermediário de pagamentos a Wassef e sua sócia. Zampiron, Eluf e Cazzo também foram denunciados nesta sexta.

Luiza Eluf também emitiu uma nota em sua defesa, afirmando que foi surpreendida com “uma perseguição desvinculada da realidade.” Segundo a nota, sua defesa já contatado o Ministério Público Federal e solicitado que a advogada fosse ouvida.