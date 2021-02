‘Este site está um lixo’, escreve hacker após invadir rede do Ministério da Saúde

“ESTE SITE ESTÁ UM LIXO!”. Essa foi a mensagem deixada por um hacker no site do Ministério da Saúde, após nova invasão do sistema na semana passada. Desta vez, não houve vazamento de informações nem qualquer dano ao sistema, segundo a pasta. O recado ficou visível na última sexta-feira, 29, no FormSUS, um serviço do DataSUS para a criação de formulários. O sistema reúne informações de pacientes da rede pública de saúde.

“Qualquer criança consegue invadir este excremento digital, causar lentidão e até estragos maiores”, escreveu o invasor. O hacker mandou também recados ao presidente da República: “Favor levar a sério os assuntos de segurança da informação. Bolsonaro!, dá um jeito aí ! (sic)”.

No fim do ano passado, o Estadão revelou que uma falha no rede de segurança no sistema de notificações de covid-19 do Ministério da Saúde expôs na internet, por pelo menos seis meses, dados pessoais de mais de 200 milhões de brasileiros, inclusive de Bolsonaro. A pasta também teve sistemas atingidos, no fim de 2020, no mesmo período em que outros órgãos públicos foram alvo, como o Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A Saúde afirma que a invasão da última semana usou uma técnica conhecida como “defacemet”. “Comparada a uma pichação, que consiste na realização de modificações de conteúdo e estética de uma página da internet”, disse a pasta. Ao invadir o FormSUS, o hacker deixou dicas para melhorar a tecnologia do site. “A solução é muito simples de ser implementada, com 1 semana de trabalho de uma empresa séria + custo de aproximadamente R$15 mil é possível fazer um site com a melhor tecnologia disponível no mercado e trazer segurança e agilidade a todos os usuários da plataforma no Brasil, não é caro é ? (sic)”, questionou o invasor. As informações são do Broadcast Político.