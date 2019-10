Estratégia da regra de ouro pode ir água abaixo

Gustavo Zucchi

A estratégia do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), de tocar a PEC da regra de ouro na CCJ e pensar posteriormente o texto do governo que começará a tramitação pelo Senado pode ir água abaixo. Explica-se: há a possibilidade de a PEC do governo ter de passar pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sem que possa ser enviada diretamente para Comissão Especial. O próprio líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), admitiu ao BRP que a ideia inicial é essa, mas que será necessário ver o parecer dos técnicos do Congresso à proposta do governo, que deverá ser entregue na próxima terça-feira.