Estratégia de Bolsonaro no Rio faz sentido

Na última quarta-feira, 14, a campanha de Luiz Lima (PSL), na disputa pela prefeitura do Rio de Janeiro, entrou com uma representação no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) contra a do prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que tenta a reeleição. O motivo da medida seria um uso excessivo da imagem do presidente Jair Bolsonaro na propaganda do bispo licenciado.

Crivella tem a autorização de Bolsonaro para explorar sua imagem, e Lima garante que não se envolveu na apelação, porém as nuances em torno do episódio não impedem uma constatação: a postura do presidente da República faz todo sentido.

Alguns fatores justificam a falta de uma presença mais efetiva de Bolsonaro na disputa carioca. O mais óbvio deles é o fato de o prefeito ser um candidato envolvido em polêmicas, que acumula processos de impeachment e enfrenta altíssima rejeição — segundo pesquisa Ibope divulgada no último dia 2, 76% dos eleitores desaprovam a forma com que Crivella administra a cidade, enquanto, em consulta divulgada ontem pelo mesmo instituto, 56% afirmam que não votarão no candidato do Republicanos de jeito nenhum.

Há também o fator Rodrigo Maia (DEM). Eduardo Paes é o homem do partido do presidente da Câmara para assumir a segunda capital mais importante do País. Além disso, Paes tem feito questão de não antagonizar com Bolsonaro, declarando repetidas vezes que está disposto a trabalhar com o governo Federal.

Existe uma motivação intrínseca a qualquer aliança política, em especial durante períodos eleitorais, que é o de impulsionar um projeto partidário, por meio do fortalecimento de uma base e o aumento de sua capilaridade. Pergunta-se: qual projeto partidário Bolsonaro impulsionaria ao entrar em uma bola dividida no Rio de Janeiro, justo quando sua popularidade apresenta estabilidade e até mesmo crescimento?

Não custa lembrar que o projeto do partido Aliança não decolou. O presidente Jair Bolsonaro não tem partido. Emprestaria o seu nome e certamente poderia ser decisivo, mas o ganho seria marginal.

Por fim, o presidente já goza de boa entrada no Republicanos. Dois de seus filhos — o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos Bolsonaro — são filiados ao partido ligado aos evangélicos.

Em se tratando da eleição no Rio, Bolsonaro vem manobrando bem a situação. Pelo menos até o momento não há incentivo para fazer mais do que tem feito.