Estudantes do RS de volta às aulas

A partir desta terça-feira, 8, os alunos do ensino infantil das redes pública e privada retornam às aulas presenciais no Rio Grande do Sul. A decisão foi anunciada no último dia 5, em decreto publicado pelo governo do Estado. Já para os estudantes dos ensinos médio e superior, o retorno presencial está previsto o dia 21 de setembro. As aulas dos anos finais do ensino fundamental voltam dia 28 de outubro, e dos anos iniciais do ensino fundamental, 12 de novembro.

A decisão de retorno foi tomada antes de o governo do Estado atualizar, na segunda-feira, 7, o mapa de risco do distanciamento controlado no Rio Grande do Sul. Agora, oito regiões estão classificadas com a bandeira vermelha, ou seja, risco alto para contaminação pelo novo coronavírus. Na lista, está a região de Porto Alegre, que volta para bandeira vermelha após uma semana em bandeira laranja, cor que domina as demais regiões do Estado.